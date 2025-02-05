❗ «Сити» мог подписать звезду «Юве» в последний день трансферного окна. Но деньги ушли на Гонсалеса
Итальянская газета Tuttosport утверждает, что «Манчестер Сити» мог подписать одного из игроков «Ювентуса».
Речь идет об Андреа Камбьязо – 24-летнем защитнике «старой синьоры», на счету которого 21 матч за клуб в текущем сезоне.
«Сити» вышел из переговоров, хоть и мог подписать игрока за 60 миллионов евро в конце трансферного окна. Причина – большие траты в другом месте. Судя по сумме, речь идет о Нико Гонсалесе.
А вот фанаты не нашли единого мнения.
💭 «Они потратили всего лишь больше, чем все остальные клубы АПЛ вместе взятые».
💭 «Подпишут летом».
💭 «Слишком много».
💭 «А еще они вспомнили об обвинениях».
💭 «Они вышли, потому что «Ювентус» оценил его слишком высоко».
У МС центра поля нет, ни атаку поддержать толково, ни обороне помочь.
Вот и приняли решение в пользу 8-ки Нико, логично.
Думаю, с ФФП проблем не будет, а эти 115 нарушений обнулятся штрафом и небольшим снятием очков.
Или в Сити что то знают и заранее закупаются перед трансферным баном.