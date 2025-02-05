❗ «Сити» мог подписать звезду «Юве» в последний день трансферного окна. Но деньги ушли на Гонсалеса

Итальянская газета Tuttosport утверждает, что «Манчестер Сити» мог подписать одного из игроков «Ювентуса».

Речь идет об Андреа Камбьязо – 24-летнем защитнике «старой синьоры», на счету которого 21 матч за клуб в текущем сезоне.

«Сити» вышел из переговоров, хоть и мог подписать игрока за 60 миллионов евро в конце трансферного окна. Причина – большие траты в другом месте. Судя по сумме, речь идет о Нико Гонсалесе.

А вот фанаты не нашли единого мнения.

💭 «Они потратили всего лишь больше, чем все остальные клубы АПЛ вместе взятые».

💭 «Подпишут летом».

💭 «Слишком много».

💭 «А еще они вспомнили об обвинениях».

💭 «Они вышли, потому что «Ювентус» оценил его слишком высоко».