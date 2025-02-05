😲 Погба в третий раз станет игроком «МЮ»? Стала известна позиция клуба по подписанию француза
Стала известна позиция «Манчестер Юнайтед», касательно идеи подписания Поля Погба.
Ранее Рио Фердинанд призвал Рубена Аморима обратиться к услугам французского футболиста:
«Погба в «Юнайтед»? Я бы предложил ему потренироваться. Уже стоило бы это сделать прямо сейчас».
The Athletic сообщает, что у представителей Погба и технического директора «Юнайтед» Джейсона Уилкокса хорошие отношения, но пока не было никаких переговоров о подписании контракта.
«Погба сосредоточен на том, чтобы привести себя в форму, прежде чем его дисквалификация подойдет к концу (в марте)», – уточняется в отчете издания.
Как вам идея третьего пришествия?