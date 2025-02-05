«Леганес» предматчевым постером потроллил «Мадрид». Да, за нытье о несправедливом судействе

Сегодня в четвертьфинале Кубка Испании «Леганес» дома примет «Мадрид». Клуб из подвала Ла Лиги следит за всеми новостями испанского футбола и перед игрой выкатил постер, намекающий на последние события.

На нем можно увидеть лого клубов, турнир и его стадию, дату и время, а также заголовок: Partido Varbaro, что довольно сложно перевести на русский язык, так как это игра слов. Дословно − грандиозная вечеринка или шоу, но с корнем VAR (система видеоповторов).

Судья, смотрящий видеоповтор, явно намекает на то, что «Мадрид» после каждого матча недоволен судейством. Возможно, что «Леганес» считает, что их очный матч не обойдется без скандала.

Ранее «королевский» клуб официально пожаловался в испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

Лига уже признала, что в той игре действительно допустили одну ошибку, не удалив игрока каталонского клуба.