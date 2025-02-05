На трансфере Гонсалеса «Порту» переиграл «Барселону» на солидную сумму. Вот как они это сделали

В последний день зимнего трансферного окна «Манчестер Сити» выложил 60 млн евро за хавбека «Порту» Нико Гонсалеса. Испанец − воспитанник Ла Масии, а при его продаже «Барселона» благоразумно прописала процент от будущей перепродажи.

Как утверждает редактор ESPN FC Дэйл Джонсон , после клуб совершил серьезную ошибку, которая нанесла большой финансовый ущерб «блаугране».

«Еще одна трансферная ошибка «Барселоны». Когда Нико Гонсалес перешел в «Порту» в 2023 году за 8,4 млн евро, у них [«Барселоны»] были процент от перепродажи (40%) и право контрвыкупа за 30 млн . Но у «Порту» было право вдвое уменьшить процент (с 40 до 20) и отменить контрвыкуп, заплатив «Барсе» всего 3 млн евро. Португальцы воспользовались этим, а затем продали Нико Гонсалеса «Сити» за 60 млн.

«Барселона» должна была получить 20,64 млн евро в качестве 40% от 51,6 млн евро прироста капитала. Вместо этого им достанется 10,32 млн евро.

Нельзя не учитывать отмену условия контрвыкупа. Если бы он еще действовал, «Барселона» спокойно могла забрать Нико Гонсалеса из «Порту» за 30 млн евро, а потом сразу же продать его «Ман Сити» за 60 млн. Тогда бы прирост капитала для «Барсы» стал 27 млн евро».