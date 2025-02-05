Спортивный директор «Наполи» объяснил, почему Гарначо не перешел в клуб

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна раскрыл шокирующую причину, по которой клуб не подписал контракт с Алехандро Гарначо.

«Мы сделали серьезную заявку в «Манчестер Юнайтед». Мы действительно хотели его. Но не смогли договориться о личных условиях с Алехандро, он попросил довольно большую зарплату, чтобы уйти в январе, но мы должны уважать наших игроков.

Отметим, что в «Юнайтед» Гарначо зарабатывает 50 000 фунтов стерлингов в неделю.

Получается, Алехандро не хотел уйти из «МЮ»?