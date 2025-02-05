Спортивный директор «Наполи» объяснил, почему Гарначо не перешел в клуб
Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна раскрыл шокирующую причину, по которой клуб не подписал контракт с Алехандро Гарначо.
«Мы сделали серьезную заявку в «Манчестер Юнайтед». Мы действительно хотели его. Но не смогли договориться о личных условиях с Алехандро, он попросил довольно большую зарплату, чтобы уйти в январе, но мы должны уважать наших игроков.
Отметим, что в «Юнайтед» Гарначо зарабатывает 50 000 фунтов стерлингов в неделю.
Получается, Алехандро не хотел уйти из «МЮ»?
Спортивный директор "Наполи" об Окафоре:
«Это неправда, что он не прошёл медосмотр — были другие факторы. В декабре он получил травму и вернулся к тренировкам 10 дней назад. По нашим стандартам он отстаёт, и данные это подтверждают, но как говорит тренер, у нас есть метод. Ему нужно время, чтобы полностью восстановиться».
Абсолютно провальное зимнее ТО. Надеюсь, к лету у Наполи будет другой спортдир. А у этого - десятки отговорок..