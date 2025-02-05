«Челси» в последний момент пытался перехватить Теля у «Тоттенхэма». В прошлом они уже делали так с Виллианом

Переход форварда «Баварии» Матиса Теля в «Тоттенхэм» стал целой эпопеей. За молодым игроком следило несколько топ-клубов, особенно активны были команды из АПЛ.

«Шпоры» пришли за французом еще в начале трансферного окна и предложили ему перейти на постоянной основе. Цену трансфера обговаривали в районе 60 млн евро. В какой-то момент Тель сказал твердое «нет» и все выглядело так, что он никуда не уйдет и будет пытаться получить больше игрового временив в Мюнхене.

Однако после по неизвестной причине форвард передумал и в последний день зимнего трансферного окна Матис Тель стал игроком «Тоттенхэма» − аренда с правом выкупа. СМИ называют разные данные: 5+55 млн или 10+50 млн.

По данным L'Equipe, в момент, когда француз уже сидел в аэропорту и собирался вылетать в Лондон, его чуть не перехватил «Челси». «Синие» предложили перейти к ним, но Тель остался человеком слова и пополнил команду Постекоглу.

В прошлом «Челси» уже проделывал такое с конкурентом. В прошлом они проделывали такой же трюк, причем пострадавшим был «Тоттенхэм». Тогда Виллиан прилетел в Лондон, проходил медосмотр для «шпор», но «Челси» предложил условия получше и хавбек оказался на «Стэмфорд Бридж».