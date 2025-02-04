💸 Дуран уехал за огромными деньгами, но войдет ли он в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков лиги?
Мало кто поверит, что Джон Дуран сменил АПЛ на саудовскую лигу из-за карьерных амбиций. Но много ли он заработает на Ближнем Востоке?
Все относительно!
По данным Capology, Дуран получил еженедельный оклад в 392 500 евро, что значительно больше его зарплаты в «Астон Вилле». Но даже эта внушительная сумма не позволит ему войти в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков лиги.
А вот и список (указана еженедельная зарплата):
10) Эмерик Лапорт – €471 154 евро;
9) Сергей Милинкович-Савич – €480 769;
9) Александар Митрович – €480 769;
9) Нголо Канте – €480 769;
6) Айвен Тоуни – €490 577;
5) Калиду Кулибали – €667 308;
4) Садьо Мане – €769 231;
3) Рияд Марез – €1 003 846;
2) Карим Бензема – €1 923 077;
1) Криштиану Роналду – €3 846 154.
Как вам?