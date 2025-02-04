💸 Дуран уехал за огромными деньгами, но войдет ли он в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков лиги?

Мало кто поверит, что Джон Дуран сменил АПЛ на саудовскую лигу из-за карьерных амбиций. Но много ли он заработает на Ближнем Востоке?

Все относительно!

По данным Capology, Дуран получил еженедельный оклад в 392 500 евро, что значительно больше его зарплаты в «Астон Вилле». Но даже эта внушительная сумма не позволит ему войти в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков лиги.

А вот и список (указана еженедельная зарплата):

10) Эмерик Лапорт – €471 154 евро;

9) Сергей Милинкович-Савич – €480 769;

9) Александар Митрович – €480 769;

9) Нголо Канте – €480 769;

6) Айвен Тоуни – €490 577;

5) Калиду Кулибали – €667 308;

4) Садьо Мане – €769 231;

3) Рияд Марез – €1 003 846;

2) Карим Бензема – €1 923 077;

1) Криштиану Роналду – €3 846 154.

Как вам?