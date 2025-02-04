🧯🔥 Гвардиола чуть не провел самый неожиданный трансфер января – игрок отказал
Испанская газета Express пишет, что Пеп Гвардиол планировал подписать краткосрочную замену травмированному Родри.
Наставник «Манчестер Сити» предложил контракт Серджи Бускетсу до конца сезона. Но 36-летний футболист отклонил предложение и предпочел остаться в «Интер Майами».
Фанаты «Ман Сити» больше расстроены, чем удивлены.
💭 «Он должен был его подписать».
💭 «А смысл ему на полгода уходить из «Майами»?
💭 «Великолепный игрок».
💭 «Пеп знает об этом?»
💭 «Видимо, Гвардиола совсем в отчаянии».
💭 «Может получится это сделать летом».