🧯🔥 Гвардиола чуть не провел самый неожиданный трансфер января – игрок отказал

Испанская газета Express пишет, что Пеп Гвардиол планировал подписать краткосрочную замену травмированному Родри.

Наставник «Манчестер Сити» предложил контракт Серджи Бускетсу до конца сезона. Но 36-летний футболист отклонил предложение и предпочел остаться в «Интер Майами».

Фанаты «Ман Сити» больше расстроены, чем удивлены.

💭 «Он должен был его подписать».

💭 «А смысл ему на полгода уходить из «Майами»?

💭 «Великолепный игрок».

💭 «Пеп знает об этом?»

💭 «Видимо, Гвардиола совсем в отчаянии».

💭 «Может получится это сделать летом».