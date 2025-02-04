«10+7=17». Гениальная математика от Гарначо – вы все поймете, когда увидите фото его зала 😲

Вам не приходило в голову, как мог бы выглядеть тренажерный зал Алехандро Гарначо?

А если на стене будут фотографии Криштиану Роналду, то вы удивитесь? Ну, как скажете.

В соцсетях сразу разгадали идею аргентинского хавбека.

💭 «Поняли фишку? 10+7=17».

💭 «Представьте себе, что в его возрасте вы можете сказать, что он тренировался и играл вместе с Роналду и Месси! Это жесть».

💭 «Гений».

💭 «Интересно, он уделяет равное внимание обеим половинам зала?»

💭 «Парень думает, что это сделает его хорошим игроком».

💭 «Вообще довольно впечатляет его одинаковое уважение как к одному, так и к другому».