«10+7=17». Гениальная математика от Гарначо – вы все поймете, когда увидите фото его зала 😲
Вам не приходило в голову, как мог бы выглядеть тренажерный зал Алехандро Гарначо?
А если на стене будут фотографии Криштиану Роналду, то вы удивитесь? Ну, как скажете.
В соцсетях сразу разгадали идею аргентинского хавбека.
💭 «Поняли фишку? 10+7=17».
💭 «Представьте себе, что в его возрасте вы можете сказать, что он тренировался и играл вместе с Роналду и Месси! Это жесть».
💭 «Гений».
💭 «Интересно, он уделяет равное внимание обеим половинам зала?»
💭 «Парень думает, что это сделает его хорошим игроком».
💭 «Вообще довольно впечатляет его одинаковое уважение как к одному, так и к другому».
так и к себе ))