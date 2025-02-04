«Я не помню его ошибок». Анчелотти рассказал, кто сыграет ЦЗ после травмы Рюдигера

Карло Анчелотти подтвердил, что у команды серьезные кадровые проблемы в центре обороны перед встречами с «Атлетико» (Ла Лига) и «Манчестер Сити» (ЛЧ). Эдер Милитао только восстановился, а Давид Алаба и Антонио Рюдигер выбыл минимум на 20 дней.

Анчелотти опроверг слухи, что рассматривал Феде Вальверде в роли центрального защитника:

«Вальверде в центре обороны? Нет. Возможно, он сыграет на фланге защиты. Наши варианты – Якобо, Асенсио и Тчуамени»

Итальянец акцентировал внимание на Орельене Тчуамени. Вероятно, он лучше остальных способен закрыть эту позицию, так как:

«Я не помню ошибок Туамени в обороне. Он силен в игре в воздухе и тактически грамотен».

Пройдет ли «Реал» испытание без Рюдигера?