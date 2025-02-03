Джеррард ушел из «Аль-Иттифака». The Athletic и саудовские СМИ объяснили, почему это произошло

Дела у саудовского клуба «Аль-Иттифак» шли неважно, потому вряд ли кто-то сильно удивился, что Стивен Джеррард остался без работы − продержался полтора года. Однако по данным источников, решение уйти он принял сам.

The Athletic утверждает, что Джеррард потерял веру в проект и всем в клубе стало ясно, что он уже давно думает об уходе.

Местное издание Al Misehal добавило, что смена персонала, травмы и плохая форма команды также стали причинами ухода. При этом по их информации, Джеррард покинул клуб по взаимному согласию и при разрыве обе стороны максимально уважительно отнеслись друг к другу.

Вот какими были последние слова легенды «Ливерпуля», которые он произнес после ухода из «Аль-Иттифака».

«Футбол непредсказуем, и иногда все идет не так, как мы хотим. Однако я ухожу с большим уважением к клубу и стране. Я не сомневаюсь, что проделанная работа принесет успех в будущем, и желаю команде всего самого лучшего в оставшейся части сезона».

«С первого дня меня тепло встретили, и я наслаждался возможностью поработать в новой стране с другой культурой. В целом я многому научился, и это был положительный опыт как для меня лично, так и для моей семьи».

Как думаете, будет ли Стиви Джи тренировать на высшем уровне?