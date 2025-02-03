«Если бы я был в «Реале», я бы научил его». Роналду высказался о Мбаппе

Криштиану Роналду поделился мнением о Килиане Мбаппе и о том, как бы наставлял французского форварда, если бы тот играл за «Реал».

В интервью Эду Агирре португалец отметил, что, несмотря на свою позицию на фланге, он всегда ощущал себя центральным нападающим. Криштиану подчеркнул, что, будучи в «Реале», мог бы научить Мбаппе играть в роли нападающего:

«Если бы я был в «Реале», я бы научил его играть как центральный форвард. Я не был чистым нападающим, но часто играл на этой позиции, несмотря на то, что начинал на фланге».

Отношение Роналду к Мбаппе всегда было теплым, ведь тот в детстве был его большим поклонником. Однако, по словам Роналду, Мбаппе — это не только талантливый фанат, но и «выдающийся игрок», который обязательно принесет много радости болельщикам «Реала».

В начале своего пребывания в Мадриде Мбаппе столкнулся с трудностями адаптации, особенно после изменения своей позиции на поле. Но, как отметил Роналду, такие моменты — лишь часть роста игрока. Сейчас, после адаптации, Мбаппе продолжает забивать и демонстрировать отличные результаты, подтверждая репутацию одного из лучших форвардов современности.