Коул Палмер проводит второй великолепный сезон в «Челси» — на его счету уже 14 голов и 6 ассистов в 24 турах АПЛ. Тем удивительнее неожиданное признание англичанина: его любимый стадион – не «Стэмфорд Бридж».

В интервью Sky Sports Палмер рассказал об ощущениях и отметил, что предпочитает «Олд Траффорд», так как с детства посещал там матчи:

«Когда я возвращаюсь на «Олд Траффорд», это вызывает у меня приятные эмоции, ведь в детстве я ходил туда смотреть футбол».

Кроме того, Палмер поделился, что в юности болел за «Манчестер Юнайтед» и особенно восхищался Уэйном Руни:

«Конечно, я поддерживал «Манчестер Юнайтед», и когда я смотрел их матчи, Руни был для меня лучшим игроком».

Палмер — воспитанник «Манчестер Сити», главного конкурента «Юнайтед». Тем не менее, он остается одним из ключевых атакующих игроков «Челси» и продолжает доказывать свою ценность на поле.