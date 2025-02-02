🎥 Номинант на премию Пушкаша − дальний выстрел Ламелы за «АЕК»

В прошлом правый вингер из Аргентины Эрик Ламела играл за «Рому», «Тоттенхэм» и «Севилью», а теперь покоряет греческий чемпионат.

В «АЕК» его привела большая травматичность и даже в Греции Ламела уже умудрился получить повреждение. Только в последних матчах Эрик стал выходить с первых минут и отпраздновал набор формы победным дублем в ворота «ПАОК» (2:1).

Причем один из голов получился шедевральным. На 37-й минуте после не менее шикарно выполненного углового Ламела левой ногой слету ударил так сильно, что у вратаря почти не было шансов.

Годно?

В 2021-м Эрик Ламела уже получал премию Пушкаша – за гол в ворота «Арсенала». На такое решиться мог только он.