Анри не верит, что увольнение Постекоглу поможет «Тоттенхэму». Легенда «Арсенала» объяснил, что не так со «шпорами»

Легенда «Арсенала» Тьерри Анри заставил о себе говорить после того, что он сказал про «Тоттенхэм». Его можно обвинить в предвзятости, но в его словах точно есть рациональное зерно.

Ведущий Дэвид Джонс спросил у Анри, считает ли он, что в клубе понимаю отсутствие влияние увольнения Энджа Постекоглу на общий курс северолондонского клуба.

«Как тренер, я меньше всего хочу, чтобы кто-то потерял работу. Мы в этой игре, чтобы побеждать. Очевидно, что люди скажут, что раз я играл за «Арсенал», то я так говорю».

«В конце концов, какова философия и идентичность клуба? Когда я был игроком, фанаты «шпор» концентрировались только на «Арсенале». Сконцентрируйтесь на себе. Если вы сосредоточены на «Арсенале», значит, вы не делаете того, что должны делать».

«То же самое с «Эвертоном» и «Ливерпулем». Их счастье − через наше горе. Какова модель клуба? Чего вы пытаетесь достичь? Вы пытаетесь иметь хороший стадион? Добиться успеха в бизнесе? Но как же победы в матчах? И я понимаю: да, вы можете не привлекать лучших игроков, но посмотрите на «Брентфорд», они вместе идут вперед и вместе защищаются».

«Когда я вижу игру «Тоттенхэма», то с мячом они могут создать проблему для кого угодно, но перехода и баланса в атаке не существует. Когда они защищаются, то делают это не очень хорошо».

«Это единственное, что я могу сказать о «Тоттенхэме». В чем заключается их самобытность и философия? Чего вы пытаетесь достичь? Если вы зададите себе правильный вопрос, то получите правильный ответ».

Согласны с легендой?