«Ох, черт, он же сейчас это сделает!» Фанат «Борнмута» предсказал красоту от Салаха

Во время матча «Ливерпуля» против «Борнмута» (2:0) один из болельщиков хозяев буквально прочитал игру на несколько секунд вперед.

Когда Мо Салах готовился забить второй мяч в матче, с трибун раздалось: «Ох, черт, он же сейчас это сделает!»

И именно в этот момент египтянин исполнил фирменный номер – сместился с правого фланга, закрутил в дальний и окончательно закрыл вопрос о победителе.

Салах оформил классический гол, который мы видели тысячи раз – но это не мешает ему быть непредсказуемо предсказуемым.