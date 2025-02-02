Нужна победа. Возможный стартовый состав «Барсы» на матч против «Алавеса»

Левандовски или Торрес?

Оборона

Войчех Шченсны снова выйдет в старте, как и основная четверка обороны. Здесь Флик ничего менять не будет, да и вариантов не так уж и много. В этот раз Эрику Гарсие приедется остаться на скамейке запасных.

Полузащита

Гави и Педри точно окажутся в стартовом составе. Но вот по поводу Марка Касадо еще есть сомнения. Флику нравится игра Френки де Йонга и он может выпустить его с первых минут.

Нападение

Здесь тоже должна оставаться ключевая троица. У Роберта Левандовского шесть голов в трех матчах против «Алавеса». Вариант с Ферраном Торресом на острие пока отодвинут на второй план, однако все еще может измениться

«Реал Мадрид» потерял очки в матче против «Эспаньола», а значит «Барселона» должна обязательно побеждать, чтобы приблизиться к лидирующей двойке и оказать максимальное давление. Кажется, это поворотный момент, ошибиться нельзя.

Мы в социальных сетях – вконтакте , телеграм 🔹