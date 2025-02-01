🎥 Маскоты бразильских клубов устроили забег на 100 м. Все пошло не так с первых секунд 😂

В Бразилии сходят с ума по-своему. В рамках одного из шоу маскотам пяти клубов местной Серии А предложили пробежать стометровку в полном обмундировании.

На старт вышли представители «Ред Булл Брагантино», «Палмейраса», «Сан-Паулу», «Коринтиаса» и «Сантоса». Уже на первый взгляд стало ясно, что все, мягко говоря, не в равных условиях, так как у Baleiao, маскота «Сантоса», ноги находятся в костюме и сковывают движение. У Mosqueteiro (мушкетера) «Коринтианса» довольно большая шляпа, мешающая аэродинамике.

С первых метров определились три главных претендента на победу, а первым прибежал Toro Loko − бык «Ред Булл Брагантино». У него был самый легкий костюм. Но как же забавно выглядит этот забег! Посмотрите сами.

Приз за фэйр-плей уходит к мушкетеру, который как мог подбадривал бедную рыбу.