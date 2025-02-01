Ричардс поделился инсайдом из лагеря Рэшфорда. Известно, что окружение игрока думает о ситуации с «МЮ»

Отношения форварда «МЮ» Маркуса Рэшфорда с главным тренером Рубеном Аморимом разладились. Дошло до того, что они больше не общаются тет-а-тет, только если рядом есть другие футболисты.

Португалец считает, что Рэшфорд недостаточно выкладывается на тренировках. Причем Аморим даже сказал, что вместо «игрока, который не работает на максимум каждый день», лучше отправит на скамейку 63-летнего тренера вратарей Хорхе Виталя.

Экс-защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Майка Ричардс поддерживает тесный контакт с окружением Рэшфорда. У них есть своя теория по поводу публичной критики футболиста.

«С человеческой точки зрения, все так печально. Особенно с точки зрения игрока с такими умениями, когда тебя публично критикует тренер», − сказал Ричардс на подкасте Rest is Football.

«Мне это не очень нравится − не только мне. Я хотел бы знать всю историю. Мне бы очень этого хотелось, потому что близкие к Маркусу люди пишут мне, что это тактика: клуб хочет избавиться от него, вот что я слышал».

Несмотря на то, что Рубен Аморим заявил, что Рэшфорд на тренировках заметно отстает от ожидаемых стандартов, Ричардс не может понять, почему он все еще остается в клубе, ведь дедлайн близок.

«Если это так, то почему они просто не избавились от него? Например, почему его не отдали в аренду или не сказали, что возьмут на себя часть расходов по зарплате... Если он настолько проблемный, почему он все еще тренируется? Я слышал, что иногда он тренируется с командой U23, иногда – с первой командой... Я просто не понимаю всей этой ситуации, она странная».