Суареса догнало время. Как же тяжело двигается на фоне Месси, Альбы и Бускетса

Неделю назад Луису Суаресу исполнилось 38 лет. Те, кому сейчас хотя бы немного больше 20, помнят его совершенно другим – мощным и взрывным форвардом, которого не могли остановить ни в АПЛ, ни в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Но сегодня уругваец шокирует даже самых преданных фанатов. Его нынешняя форма вызывает вопросы – может ли профессиональный футболист так двигаться даже в МЛС?

Недавняя разминка стала красноречивым свидетельством. С трибун сняли, как Луис тренировал передачи с Лео Месси, и это выглядело мучительно. На фоне легкости Месси, Бускетса и Альбы Суарес смотрелся действительно инородно – тяжело передвигаясь и с явным дискомфортом.