Рейтинг футболистов «Барселоны» за январь

И общий рейтинг за сезон.

После каждого матча «Барселоны» мы оцениваем футболистов по нашей специальной системе. Все баллы плавно перетекают в общий рейтинг за месяц и за сезон. Так мы можем выявлять футболистов, которые вносят наибольший вклад в результаты команды.

Рейтинг за январь

Иньиго Мартинес – 21 балл

Дани Ольмо – 19 баллов

Жерар Мартин – 14 баллов

Иньяки Пенья – 13 баллов

Пау Виктор – 7 баллов

Ансу Фати – 3 балла

Тони Фернандес – 2 балла

Серхи Домингес – 1 балл

Эктор Форт – 1 балл

В январе «Барселона» провела 8 матчей – фантастически большой показатель для одного месяца. Приходилось играть каждые 3-4 дня. Не смотря на это команда показала очень достойный результат: 6 побед, 2 ничьи и ни одного поражения.

Если бы не обидная ничья с «Хетафе» в Ла Лиге, то месяц можно было бы считать практически идеальным. В любом случае январь пройден успешно.

Ламин Ямаль стал лучшим игроком января. Он пропустил первый матч кубка против «Барбастро», но затем регулярно выходил на поле и делал разницу на фланге. Ламин забивал в двух матчах Суперкубка, в матче кубка против «Бетиса» и в матче лиги чемпионов против «Аталанты». В добавок к этому у вингера еще два ассиста.

Педри и Рафинья на этот раз уступили дорогу молодому. Оба в прекрасной форме: один создает из глубины, второй делает разницу на острие атаки. Сложно не заметить их важность на поле.



Жюль Кунде провел не самый свой лучший месяц, но компенсировал качество игры своей работоспособностью. Он принял участие в каждом матче января, зачастую очень успешно.

Январь стал прорывным для Гави . Он не просто вернулся на поле, но и закрепился в стартовом составе. Кажется, о травме уже никто и не вспоминает, так здорово играет футболист и так самоотверженно.

Алехандро Бальде очень сильно спрогрессировал. Стал более смело действовать в атаке и это уже принесло свои плоды: гол и два ассиста только за январь. Прямо сейчас Алехандро уже повторил свой лучший сезон по количеству голевых передач.

Френки де Йонг и Рональд Араухо позабыли о своих травмах и постепенно начали возвращение в основной состав. Уругваец пока пользуется травмой Иньиго Мартинеса , а голландец постепенно вытесняет Марка Касадо .

Главное разочарование января – травмы Иньиго Мартинеса и Дани Ольмо . В остальном критиковать некого. Войчех Шченсны при не лучшей игре умудрился стать номером один, а Роберт Левандовски не смотря на многочисленные промахи – продолжает забивать.

Рейтинг за сезон

Сильных изменений в сезонном рейтинге нет. Основные движения в рейтинге – травмы и необходимость ротации. Запасные получили возможность заработать дополнительные баллы в копилку.

Главный прогресс у Гави . Полузащитник летит вверх и уже близок к тому, чтобы обойти Дани Ольмо . Возможно, это произойдет уже в конце следующего месяца.

Самая неприятная ситуация сложилась у Иньяки Пеньи – Ханси Флик решил, что Войчех Шченснсы должен стать основным вратарем. Из-за этого Иньяки практически не играет и сильно падает в рейтинге.

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