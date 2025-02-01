Зарплатные ведомости «Реала» и «Барсы»: где деньги работают эффективнее?

Недавнее заявление Ансу Фати о желании остаться в «Барселоне» неудивительно — форвард получает 14 млн евро в год по контракту, заключенному еще в 2021 году. Эти цифры будут сохраняться вплоть до 2027 года, что делает его одной из самых высокооплачиваемых (и спорных) фигур в команде. Это отличный повод взглянуть, как обстоят дела с зарплатами у главных богачей Ла Лиги.

«Барселона». Здесь выделяются два лидера:

• Роберт Левандовски — 33 млн евро в год

• Френки де Йонг — 19 млн евро

Следом идет группа из трех игроков основы, включая Фати, с зарплатами в среднем 12 млн евро. Далее — важные фигуры, на которых клуб сумел сэкономить.

Интересно, что перспективные Пау Кубарси, Фермин Лопес и Ламин Ямал получают менее 4 млн евро. Однако контракты у них разные:

• Фермин Лопес – до 2029 года

• Ламин Ямал – до 2026 года

• Пау Кубарси – до 2027 года

«Реал». В Мадриде другая философия: основа и даже часть скамейки получают больше 10 млн евро в год.

• Килиан Мбаппе — 31 млн евро

• Давид Алаба — 22 млн евро

• Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор — по 21 млн евро

В среднем топ-15 игроков «Реала» зарабатывают заметно больше, чем в «Барсе». Каталонцы пока пытаются балансировать между экономией и высокими контрактами, а мадридцы готовы платить крупные суммы даже запасным.

Сравнивая клубы, «Барса» пытается держать зарплатный фонд под контролем, но дорогие контракты 2021 года (Фати, Де Йонга) до сих пор сказываются. В «Реале» же не жалеют денег, платя большие суммы почти всем ключевым игрокам. Но важный момент для каталонцев настанет в 2026-м, грамотное регулирование контрактов в конце следующего сезона – ключ к успешному будущему.