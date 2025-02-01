Игрок «Барсы» предложил Лапорте заплатить штраф за фанатов из своего кармана, чтобы тех вернули на трибуны

Полузащитник «Барселоны» Рафинья предложил президенту клуба Жоану Лапорте заплатить штраф в 21 000 евро из собственного кармана. Все ради того, чтобы фанаты из Animation Stand снова могли посещать домашние матчи.

Что случилось?

Animation Stand — это активные болельщики «Барселоны», которые создают атмосферу на стадионе: поют песни, поддерживают команду, поднимают баннеры. Однако из-за определенных инцидентов или нарушений дисциплины этот сектор был наказан штрафом и временным запретом на посещение матчей.

Клуб обязан заплатить €21 000, чтобы фанатский сектор вернулся на трибуны.

Футбол — это не только игроки на поле, но и атмосфера. Рафинья понимает, насколько важна поддержка болельщиков. Настоящий жест от игрока, который понимает, что футбол – это больше, чем просто игра.