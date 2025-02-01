А ведь Неймар мечтал об АПЛ – сам называл четыре клуба, в которых хотел сыграть

Неймар в 32 года вернулся в родной «Сантос» после расторжения контракта с «Аль-Хилалем» по взаимному согласию.

Период в Саудовской Аравии оказался сложным для бразильца: всего один гол в семи матчах и череда травм, мешавших раскрыться. Несмотря на трудности последних лет, звезда сборной Бразилии всегда мечтал о Премьер-лиге. В 2017 году он признавался:

«Мне нравится стиль игры и команды в Англии. Кто знает, может быть, однажды я там сыграю. Я восхищаюсь «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсеналом», «Ливерпулем» – эти клубы всегда борются за топовые места».

В АПЛ Неймара мы уже вряд ли увидим, но за его возвращением на родину следить точно стоит.