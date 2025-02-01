Один из лучших моментов трио МСН случился в подтрибунке – это объяснение их феномена. Эпоха, по которой скучают все
Это видео — чистая ностальгия. Лионель Месси и Луис Суарес стоят в подтрибунном помещении «Камп Ноу», ожидая, когда к ним присоединится Неймар. Это мгновение, которое тогда казалось обычным, сегодня кажется чем-то невозможным.
Трио MSN — волшебное сочетание, которое навсегда осталось в истории футбола. Они творили чудеса на поле, выигрывали трофеи и радовали миллионы болельщиков по всему миру. Тогда мы не осознавали, насколько особенными были эти моменты.
Сейчас мы смотрим на это с горечью, зная, что оно больше никогда не повторится. Время не вернуть, и эта эпоха осталась в прошлом. Единственное, что нам остается — ценить воспоминания и благодарить за то, что мы были свидетелями одной из лучших связок в истории игры.
Для тек, кто без🧠 справка:
Хави в сезоне 14 - 15 глубокий запас, он в лч конкретно отыграл всего 30 минут, выходя для ротации на 85 - ых минутах матча.
Выбил из основы его Ракитич.
Теперь можно подробнее узнать о влиянии хави на эту лч, сидя в глубоком запасе?))))))))))))