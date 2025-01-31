😲 «Сити» и «Реал» снова сразятся в плей-офф ЛЧ. Как отреагировали фанаты?
«Реал Мадрид» и «Манчестер Сити» сыграют в раунде плей-офф Лиги чемпионов. И разве это не прекрасно?
Кого-то могло утомить дерби суперклубов. Но точно не УЕФА. За последние пять лет команды четырежды встречались в плей-офф: дважды прошел «Сити» и дважды успеха добился «Реал».
А как отреагировали фанаты на результат жеребьевки?
В соцсетях «Реала»:
🇪🇸 «Я знаю, что Анчелотти будет упрямым, снова выпустив бесполезных Менди, Тчуамени и Васкеса. Но все в порядке. Я полностью готов к тому, что мы проиграем «Сити», а потом Анчелотти, наконец, уволят».
🇪🇸 «Давайте уничтожим «Сити».
🇪🇸 «Пора вспомнить, что Анчелотти – настоящий владелец «Сити».
🇪🇸 «Спасибо футбольным Богам».
🇪🇸 «УЕФА – сволочи. Пойдут на все ради денег».
🇪🇸 «Каждый чертов год».
Но и англичане верят в успех.
🏴 «Это будет большая игра».
🏴 «На этот раз «Реалу» не выкрутиться».
🏴 «Маршуш, пора сиять».
🏴 «Я верю в «Сити».
🏴 «Жаль, что «Реал» вылетит так рано».
🏴 «Похоже, у нас будет сезон без трофеев».