😲 «Сити» и «Реал» снова сразятся в плей-офф ЛЧ. Как отреагировали фанаты?

«Реал Мадрид» и «Манчестер Сити» сыграют в раунде плей-офф Лиги чемпионов. И разве это не прекрасно?

Кого-то могло утомить дерби суперклубов. Но точно не УЕФА. За последние пять лет команды четырежды встречались в плей-офф: дважды прошел «Сити» и дважды успеха добился «Реал».

А как отреагировали фанаты на результат жеребьевки?

В соцсетях «Реала»:

🇪🇸 «Я знаю, что Анчелотти будет упрямым, снова выпустив бесполезных Менди, Тчуамени и Васкеса. Но все в порядке. Я полностью готов к тому, что мы проиграем «Сити», а потом Анчелотти, наконец, уволят».

🇪🇸 «Давайте уничтожим «Сити».

🇪🇸 «Пора вспомнить, что Анчелотти – настоящий владелец «Сити».

🇪🇸 «Спасибо футбольным Богам».

🇪🇸 «УЕФА – сволочи. Пойдут на все ради денег».

🇪🇸 «Каждый чертов год».

Но и англичане верят в успех.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Это будет большая игра».

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «На этот раз «Реалу» не выкрутиться».

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Маршуш, пора сиять».

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Я верю в «Сити».

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Жаль, что «Реал» вылетит так рано».

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Похоже, у нас будет сезон без трофеев».