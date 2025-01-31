🔥 Шченсны сказал, что Ямаль техничнее Роналду – даже не все фаны «Барсы» в это поверили 😳

Войчех Шченсны признался, что восхищен техническими навыками Ламина Ямаля. Причем настолько, что ему сложно поверить.

«Я играл с Криштиану Роналду, Джанлуиджи Буффоном, Месутом Озилом… Но Ламин Ямаль – самый технически одаренный игрок, которого я когда-либо видел в своей жизни. Он невероятен», – заявил поляк.

Не все верят в искренность Шченсны.

💭 «Ну уж если он техничнее Буффона, то, пожалуй, признаю».

💭 «Он говорит это, чтобы сохранить место в старте».

💭 «Если он продолжит прогрессировать, то может стать игроком поколения».

💭 «Так и есть, но лишь потому что ему не довелось поиграть с Месси».

💭 «Да, ведь он не играл с GOAT».

💭 «Палка в огород Буффона».

💭 «Мусорное сердце?»

💭 «Думаю, Лапорта просит игроков это говорить».

💭 «Ямаль намного техничнее Роналду».