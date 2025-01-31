🔥 Шченсны сказал, что Ямаль техничнее Роналду – даже не все фаны «Барсы» в это поверили 😳
Войчех Шченсны признался, что восхищен техническими навыками Ламина Ямаля. Причем настолько, что ему сложно поверить.
«Я играл с Криштиану Роналду, Джанлуиджи Буффоном, Месутом Озилом… Но Ламин Ямаль – самый технически одаренный игрок, которого я когда-либо видел в своей жизни. Он невероятен», – заявил поляк.
Не все верят в искренность Шченсны.
💭 «Ну уж если он техничнее Буффона, то, пожалуй, признаю».
💭 «Он говорит это, чтобы сохранить место в старте».
💭 «Если он продолжит прогрессировать, то может стать игроком поколения».
💭 «Так и есть, но лишь потому что ему не довелось поиграть с Месси».
💭 «Да, ведь он не играл с GOAT».
💭 «Палка в огород Буффона».
💭 «Мусорное сердце?»
💭 «Думаю, Лапорта просит игроков это говорить».
💭 «Ямаль намного техничнее Роналду».
а по поводу Ямала, тут однозначно талант поколения, нужно чтоб выжать из этого максимум, как выжали Лео и Роналду. думаю, Ямаль со временем прокачает передачи еще сильно, и пойдет по пути Лео - плеймейкерства + бомбардир, не думаю что он станет форвардом-замыкателем как РОналду в конце. все таки Роналду большее любит голов и статистики, тогда как Лео любил играть и наслаждаться, Ямаль в этом плане больше похож на Лео
А тут все по ясно и понятно.