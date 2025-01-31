1 мин.

😲 Может... стоит продать? Стало известно, сколько предлагают за Родриго из Саудовской Аравии

28

Даже без клубных заявлений очевидно, что Флорентино Перес не планирует продавать Родриго. Но…

Журналист Эду Агирре уточняет, что «Аль-Хилаль» предложил €300 млн компенсации «Реалу». А самому футболисту светит личный контракт с ежегодным окладом в €140 млн.

Фанаты «Реала» явно сомневаются.

💭 «Слишком много».

💭 «Саудовцы уничтожают футбол».

💭 «Вполне подходящая цена».

💭 «Это чертово безумие».

💭 «Я уверен, что это правда. Они способны на это».

Клубы
logoРеал Мадрид
возможные трансферы
logoРодриго
logoАль-Хилаль