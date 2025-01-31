😲 Может... стоит продать? Стало известно, сколько предлагают за Родриго из Саудовской Аравии
Даже без клубных заявлений очевидно, что Флорентино Перес не планирует продавать Родриго. Но…
Журналист Эду Агирре уточняет, что «Аль-Хилаль» предложил €300 млн компенсации «Реалу». А самому футболисту светит личный контракт с ежегодным окладом в €140 млн.
Фанаты «Реала» явно сомневаются.
💭 «Слишком много».
💭 «Саудовцы уничтожают футбол».
💭 «Вполне подходящая цена».
💭 «Это чертово безумие».
💭 «Я уверен, что это правда. Они способны на это».