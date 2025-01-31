😮 У Переса есть запасной вариант на случай неудачи с Трентом – фанаты довольны
Sky Sports сообщает о новых планах мадридского «Реала».
Издание считает, что испанцы попытаются подписать Йозуа Киммиха, если не смогут достичь соглашения с Трентом Александер-Арнолдом.
Фанаты «Реала» положительно отнеслись к новости.
💭 «Не если, а когда».
💭 «Конечно, даже Фримпонг лучше».
💭 «Это было бы отлично. Киммих добавит нам качества».
💭 «Что так усложняет подписание Трента?»
💭 «Трент пожалеет и заплачет во сне, если не подпишет контракт с величайшим клубом».
💭 «Два больших имени. Любой принесет пользу клубу».
болельщики Барсы тоже самое писали про Коутиньо)
ему к Мотте и Пепу надо, либо в Баварии оставаться
Также известно, что в 2024 году «Ливерпуль» хотел подписать вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили, но переговоры между клубами затянулись.