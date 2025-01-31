😮 У Переса есть запасной вариант на случай неудачи с Трентом – фанаты довольны

Sky Sports сообщает о новых планах мадридского «Реала».

Издание считает, что испанцы попытаются подписать Йозуа Киммиха, если не смогут достичь соглашения с Трентом Александер-Арнолдом.

Фанаты «Реала» положительно отнеслись к новости.

💭 «Не если, а когда».

💭 «Конечно, даже Фримпонг лучше».

💭 «Это было бы отлично. Киммих добавит нам качества».

💭 «Что так усложняет подписание Трента?»

💭 «Трент пожалеет и заплачет во сне, если не подпишет контракт с величайшим клубом».

💭 «Два больших имени. Любой принесет пользу клубу».