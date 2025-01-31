😲 В 1998-м в Англии предсказали внешность 45-летнего Бекхэма. Посмотрите
В 1998 году издание FourFourTwo решилось на странный прогноз – предсказать внешность Дэвида Бекхэма в 2020-м.
Сейчас это не кажется такой уж нереализуемой идеей благодаря появлению нейросетей. Но в 1998-м ситуация была совсем другая.
Сразу нужно оговориться: предсказание сделано после вылета Англии с ЧМ-1998 – в 1/8 финала англичане проиграли в серии пенальти Аргентине, а Бекхэм удалился в конце первого тайма.
Как вы понимаете, всю вину возложили на Дэвида.
В тот год 45-летнего Бекхэма видели таким.
Похож?
Чем ещё?