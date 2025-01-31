😲 В 1998-м в Англии предсказали внешность 45-летнего Бекхэма. Посмотрите

В 1998 году издание FourFourTwo решилось на странный прогноз – предсказать внешность Дэвида Бекхэма в 2020-м.

Сейчас это не кажется такой уж нереализуемой идеей благодаря появлению нейросетей. Но в 1998-м ситуация была совсем другая.

Сразу нужно оговориться: предсказание сделано после вылета Англии с ЧМ-1998 – в 1/8 финала англичане проиграли в серии пенальти Аргентине, а Бекхэм удалился в конце первого тайма.

Как вы понимаете, всю вину возложили на Дэвида.

В тот год 45-летнего Бекхэма видели таким.

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