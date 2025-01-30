😨 «Реал» не вошел даже в топ-20 клубов Европы по тратам за 2024-й
Marca опубликовала список топ-20 самых тратящих футбольных клубов Европы 2024 года.
И знаете, что? «Реала» здесь даже нет.
А мадридские фанаты недовольны – хотят подписаний.
💭 «Мы просто забили на это трансферное окно, не получив никого, кто нам был нужен».
💭 «Реал Мадрид» всегда тратит с умом, не могу сказать то же самое о каталонских соперниках».
💭 «Вы действительно думаете, что Мбаппе достался бесплатно?»
💭 «Барса» делает игроков, а не покупает».
💭 «Как Юнайтед» еще и второй??»
А в Каталонии даже в кризисе умудряется быть в таких топах.
И занимает Мадридский Реал 5 место стреди клубов, заработавших больше всех на своих воспитанниках.
В этом топе к твоему сведению барса даже не в топ 5.
Может я не понимаю, но статистика....
Вообщем суди сам.