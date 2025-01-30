😨 «Реал» не вошел даже в топ-20 клубов Европы по тратам за 2024-й

Marca опубликовала список топ-20 самых тратящих футбольных клубов Европы 2024 года.

И знаете, что? «Реала» здесь даже нет.

А мадридские фанаты недовольны – хотят подписаний.

💭 «Мы просто забили на это трансферное окно, не получив никого, кто нам был нужен».

💭 «Реал Мадрид» всегда тратит с умом, не могу сказать то же самое о каталонских соперниках».

💭 «Вы действительно думаете, что Мбаппе достался бесплатно?»

💭 «Барса» делает игроков, а не покупает».

💭 «Как Юнайтед» еще и второй??»