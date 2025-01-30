Руни увидел тренировку Рэшфорда на базе «МЮ». Легенда сделал очевидный вывод о происходящем

Месяц назад легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в очередной раз остался без работы: его уволили из «Плимута» за неудовлетворительные результаты. Теперь у экс-форварда больше времени на семью и на днях Руни привез сына в Каррингтон на игру. Там он заметил тренировку Маркуса Рэшфорда.

«В воскресенье я приехал в Каррингтон, чтобы отвезти своих детей на игру, и Маркус Рэшфорд был на тренировочном поле с тренером по фитнесу. Он стоял прямо рядом с тем местом, где туда-сюда ходили родители».

«Я смотрел на него и думал, как ему должно быть неловко, когда они постоянно проходят мимо. Он там, а они тут снуют. Когда все это [проблемы Рэшфорда] начались более двух лет назад, я был удивлен, но теперь уже нет».

«Я разговаривал с Маркусом Рэшфордом пару раз и высказал ему свое мнение. Я сказал: «Тебе нужно уйти из «Юнайте», чтобы начать все заново. Тот факт, что твой тренер говорит, что ты неправильно тренируешься, – это безумие».

В декабре прошлого года Рэшфорд в несанкционированном клубом интервью заявил, что хочет покинуть «Олд Траффорд» ради «нового вызова». Его заявление прозвучало после того, как его изгнал из первой команды Рубен Аморим, который критически оценил его усилия в тренировочном процессе.

Уэйн Руни считает, что для обеих сторон будет лучше, если желание Рэшфорда получить «новый вызов» удовлетворят.