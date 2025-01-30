😤 В сборной тура ЛЧ лишь один игрок «Реала» – фанаты недовольны
Последняя сборная тура основного этапа Лиги чемпионов вызвала большие вопросы у фанатов мадридского «Реала».
«Сливочные» недовольны отсутствием в команде нападающего Родриго, который отличился дублем в игре против «Бреста».
Претензии непонятны, ведь кого же тогда убрать? У Лаутаро Мартинеса и Усмана Дембеле хет-трики, а Антуан Гризманн отличился дублем.
В соцсетях вопросы.
💭 «К черту Дембеле».
💭 «Где Родриго?»
💭 «Нет Родриго?»
💭 «Родриго вместо Дембеле».
💭 «Без Родриго это не команда тура».
У всех команд по одному игроки.
А давай напишу только у реала один игрок. Вот будет треш в комментах.
Или Родриго надо на позицию правого защитника поставить было?
И ещё: Гризман лучший левый вингер недели, Лаутаро лучший ЦН недели. Больше позиций в атаке нет.