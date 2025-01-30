😤 В сборной тура ЛЧ лишь один игрок «Реала» – фанаты недовольны

Последняя сборная тура основного этапа Лиги чемпионов вызвала большие вопросы у фанатов мадридского «Реала».

«Сливочные» недовольны отсутствием в команде нападающего Родриго, который отличился дублем в игре против «Бреста».

Претензии непонятны, ведь кого же тогда убрать? У Лаутаро Мартинеса и Усмана Дембеле хет-трики, а Антуан Гризманн отличился дублем.

В соцсетях вопросы.

💭 «К черту Дембеле».

💭 «Где Родриго?»

💭 «Нет Родриго?»

💭 «Родриго вместо Дембеле».

💭 «Без Родриго это не команда тура».