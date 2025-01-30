🎥 Хавбек «Ман Сити» хотел дать майку фанату, но передумал. Вот что он заметил

Забавный эпизод случился после матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Брюгге» (3:1).

Молодой хавбек «горожан» Джеймс Макати, просидевший всю игру на скамейке запасных, покидал «Этихад» на авто вместе со своей девушкой. Он притормозил рядом с воротами парковки, так как увидел болельщиков.

К машине подошел охранник, футболист протянул руку, в которой была запакованная майка. Он указал на кого-то пальцем и хотел попросить передать презент, но в последний момент что-то сказал, передумал и уехал.

По рассказу очевидцев, Макати заметил, что на юном фанате была куртка с логотипом «Шеффилд Уэнсдэй». Хавбек «Ман Сити» дважды играл в аренде в «Шеффилд Юнайтед» и из уважения к клубу решил не делать подарок «врагам».

Ноль осуждения, сто процентов понимания.