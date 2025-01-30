Роналду не исключает возвращение в бывший клуб. Вот кому (не) повезло по версии португальца

39-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретился с испанским журналистом Эдуардо Агирре, чтобы обсудить саудовский этап карьеры и решение покинуть «Мадрид» в 2018-м.

Семь лет назад португалец решил сменить обстановку и перешел в «Ювентус», а затем вернулся в «Манчестер Юнайтед». Из-за интервью Пирсу Моргану с Роналду расторгли контракт и он оказался в «Аль-Насре».

Полная версия интервью появится в ближайший понедельник, но в соцсетях уже появились его небольшие куски.

Когда Криштиану Роналду спросили, возможно ли его возвращение в «Мадрид», он ответил: «Может быть, после завершения моей карьеры что-то и произойдет. Возможно, это было место, где в футбольном плане я был самым счастливым».

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