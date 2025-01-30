«Астон Вилла» вышла в плей-офф ЛЧ – сразу в 1/8 финала! Два фото, которые показывают как за пять лет клуб оттолкнулся от дна

В среду прошел заключительный восьмой тур нового группового этапа Лиги чемпионов. Все команды узнали свое место в иерархии: восемь напрямую вышли в 1/8 финала, а еще шестнадцать проведут два стыковых матча.

«Астон Вилла» победила в непростом матче «Селтик» (вели 2:0, потом соперник сравнял − 2:2) со счетом 4:2 и до последнего не понимала, какую строку в общей таблице заняла. Игра в Бирмингеме завершилась чуть раньше и игроки столпились вокруг телефона. Каково их было счастье, когда они узнали, что стали восьмыми и избежали двух дополнительных матчей.

На контрасте пять лет назад, в 2020-м, также стали в круг вокруг телефона, но по другой причине: «Астон Вилла» могла вылететь из АПЛ и ей было важно, как сыграли соперники. Бирмингемцы на одно очков опередили «Борнмут» и «Уотфорд», занявшие 18-е и 19-е места.

Вот это прогресс!