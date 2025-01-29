🚨 Дуран все-таки покинет «Астон Виллу»? И совсем в неожиданном направлении
Фабрицио Романо пишет, что «Аль-Наср» почти договорился с «Астон Виллой» о трансфере нападающего Джона Дурана.
Саудовцы согласны заплатить за колумбийца 75 миллионов евро. Также в договор будут включены бонусы.
Но важны официальные договоренности, так как «Аль-Наср» параллельно ведет успешные переговоры с «Байером» о подписании Виктора Бонифасе.
Будет подписан только один форвард.
Реакция любителей АПЛ.
💭 «Значит Уоткинс не перейдет в «Арсенал». Я счастлив».
💭 «Шикарно».
💭 «Назревает большой уход!»
💭 «Ну это слишком дорого».