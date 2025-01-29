🚨 Дуран все-таки покинет «Астон Виллу»? И совсем в неожиданном направлении

Фабрицио Романо пишет, что «Аль-Наср» почти договорился с «Астон Виллой» о трансфере нападающего Джона Дурана.

Саудовцы согласны заплатить за колумбийца 75 миллионов евро. Также в договор будут включены бонусы.

Но важны официальные договоренности, так как «Аль-Наср» параллельно ведет успешные переговоры с «Байером» о подписании Виктора Бонифасе.

Будет подписан только один форвард.

Реакция любителей АПЛ.

💭 «Значит Уоткинс не перейдет в «Арсенал». Я счастлив».

💭 «Шикарно».

💭 «Назревает большой уход!»

💭 «Ну это слишком дорого».