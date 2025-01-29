🚨 Перес хочет, чтобы английские судьи работали в Ла Лиге 😳
Telegraph Football выложил сокрушительный инсайд.
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы английские судьи работали на матчах Ла Лиги.
Зачем? Перес считает, что подобный опыт повысит стандарты судейства в Испании.
Крайне спорная идея, учитывая бесконечные скандалы вокруг судейства в АПЛ.
В соцсетях легкая паника.
💭 «Насколько же плохие судьи в Испании?»
💭 «Они коррумпированы, они вам не нужны».
💭 «Это может быть интересно! У английских рефери определенно есть свой собственный стиль, может быть, это немного изменит ситуацию в Ла Лиге».
💭 «Боже… У меня есть новости для него».
💭 «Челси» хочет купить Нуньеса, чтобы больше забивать».
💭 «Отдайте им Майкла Оливера. Можно без компенсации».
💭 «От костра к пожару».
Главный суперстар всея маргаринового ведь оттуда)