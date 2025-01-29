🚨 Перес хочет, чтобы английские судьи работали в Ла Лиге 😳

Telegraph Football выложил сокрушительный инсайд.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы английские судьи работали на матчах Ла Лиги.

Зачем? Перес считает, что подобный опыт повысит стандарты судейства в Испании.

Крайне спорная идея, учитывая бесконечные скандалы вокруг судейства в АПЛ.

В соцсетях легкая паника.

💭 «Насколько же плохие судьи в Испании?»

💭 «Они коррумпированы, они вам не нужны».

💭 «Это может быть интересно! У английских рефери определенно есть свой собственный стиль, может быть, это немного изменит ситуацию в Ла Лиге».

💭 «Боже… У меня есть новости для него».

💭 «Челси» хочет купить Нуньеса, чтобы больше забивать».

💭 «Отдайте им Майкла Оливера. Можно без компенсации».

💭 «От костра к пожару».