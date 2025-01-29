⚰️ «Это убийственный комментарий». Фердинанд считает, что Аморим похоронил шансы Рэшфорда остаться в «МЮ»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что ситуация Маркуса Рэшфорда в клубе уже неисправима.

Англичанин полагает, что Рубен Аморим поставил точку в вопросе Рэшфорда своим последним комментарием.

«Учитывая, что Рубен ставит под сомнение его готовность и самоотдачу, говоря, что ему не хватает усилий и он ищет короткий путь… Это убийственный комментарий. После этого для Маркуса нет пути назад», – заявил Фердинанд.

Напомним, ранее Аморим сказал, что предпочел бы выпустить на поле 63-летнего тренера вратарей, а не Рэшфорда.

Сегодня появилась информация, что Аморим перестал разговаривать с Рэшфордом.