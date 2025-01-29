Лидеры возвращаются. Возможный стартовый состав «Барселоны» на матч против «Аталанты»
Педри готов.
Оборона
Рональд Араухо вернется в стартовый состав. Однако, возможен вариант, что отдых получит Пау Кубарси, а Эрик Гарсия продолжит играть. Войчех Шченсны тоже в старте, Ханси Флик сделал его первым номером на этом этапе сезона.
Полузащита
Педри начнет со стартового свистка, как и Гави. А вот выход Марка Касадо пока под вопросом. Ханси Флик может довериться Френки де Йонгу, но окончательное решение еще не принято.
Нападение
Главное атакующее трио текущего розыгрыша лиги чемпионов продолжит свой путь к небывалым результатам. Роберт Левандовски выйдет с первых минут.
Матч будет сложный, но домашний и после него последует 4 дня перерыва. Так что «Барселона», предоставившая отдых своим лидерам в прошлой игре, будет настроена максимально серьезно и с прицелом на победу. Другие варианты сегодня не рассматриваются.
На ком еще Барсе проверять/показывать свой текущий уровень?
Свистать всех лидеров на старт!