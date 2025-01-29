Лидеры возвращаются. Возможный стартовый состав «Барселоны» на матч против «Аталанты»

Педри готов.

Оборона

Рональд Араухо вернется в стартовый состав. Однако, возможен вариант, что отдых получит Пау Кубарси , а Эрик Гарсия продолжит играть. Войчех Шченсны тоже в старте, Ханси Флик сделал его первым номером на этом этапе сезона.

Полузащита

Педри начнет со стартового свистка, как и Гави . А вот выход Марка Касадо пока под вопросом. Ханси Флик может довериться Френки де Йонгу , но окончательное решение еще не принято.

Нападение

Главное атакующее трио текущего розыгрыша лиги чемпионов продолжит свой путь к небывалым результатам. Роберт Левандовски выйдет с первых минут.

Матч будет сложный, но домашний и после него последует 4 дня перерыва. Так что «Барселона», предоставившая отдых своим лидерам в прошлой игре, будет настроена максимально серьезно и с прицелом на победу. Другие варианты сегодня не рассматриваются.

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