🔥 Тебас сказал, что только Бальде слышал расистские выкрики фанатов «Хетафе». Он вообще адекватный? 🤬

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о расистском инциденте с защитником «Барселоны» Алексом Бальде.

А если выразиться грамотнее: Хавьер Тебас не видит инцидента.

По мнению главы Ла Лиги, в матче «Барсы» и «Хетафе» никакого расизма не было:

«Расистские оскорбления в адрес Бальде от фанатов «Хетафе»? Только Алекс слышал их».

Да, Алекс их слышал, о чем и сообщил судье. А еще, судя по всему, их слышал президент FIFA Джанни Инфантино, осудивший фанатов «Хетафе»:

«Я потрясен расистскими оскорблениями в адрес игрока «Барселоны» Алехандро Бальде во время матча Ла Лиги против «Хетафе» и осуждаю эти действия, которым нет места ни в футболе, ни в обществе».

Реакция фанатов предсказуема.

💭 «Поверить не могу, что этот человек настолько лицемерный. Для Вини он сделал целую кампанию по борьбе с расизмом в Ла Лиге».

💭 «Лучшая форма защиты – это атака. Эх. Вместо того, чтобы улучшить условия для игроков, он ставит под сомнение их честность».

💭 «Есть много доказательств».

💭 «Ну и ####### [сволочь]».

💭 «Невероятно».

Ну ладно, раз мы не Бальде, то посмотрим на расизм фанатов «Реала».

Открываем компанию по борьбе с расизмом?