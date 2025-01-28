🔥 Тебас сказал, что только Бальде слышал расистские выкрики фанатов «Хетафе». Он вообще адекватный? 🤬
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о расистском инциденте с защитником «Барселоны» Алексом Бальде.
А если выразиться грамотнее: Хавьер Тебас не видит инцидента.
По мнению главы Ла Лиги, в матче «Барсы» и «Хетафе» никакого расизма не было:
«Расистские оскорбления в адрес Бальде от фанатов «Хетафе»? Только Алекс слышал их».
Да, Алекс их слышал, о чем и сообщил судье. А еще, судя по всему, их слышал президент FIFA Джанни Инфантино, осудивший фанатов «Хетафе»:
«Я потрясен расистскими оскорблениями в адрес игрока «Барселоны» Алехандро Бальде во время матча Ла Лиги против «Хетафе» и осуждаю эти действия, которым нет места ни в футболе, ни в обществе».
Реакция фанатов предсказуема.
💭 «Поверить не могу, что этот человек настолько лицемерный. Для Вини он сделал целую кампанию по борьбе с расизмом в Ла Лиге».
💭 «Лучшая форма защиты – это атака. Эх. Вместо того, чтобы улучшить условия для игроков, он ставит под сомнение их честность».
💭 «Есть много доказательств».
💭 «Ну и ####### [сволочь]».
💭 «Невероятно».
Ну ладно, раз мы не Бальде, то посмотрим на расизм фанатов «Реала».
Открываем компанию по борьбе с расизмом?
А Хетафе не слышал. Нет
https://topsoccerstars.livejournal.com/50614.html