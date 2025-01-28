«Он никогда не переставал бежать». Знаете, кого Альба считает самым сложным соперником в карьере?

Бывший защитник «Барселоны» Жорди Альба назвал самого сложного соперника в карьере.

Закономерно, что столкнулся он с ним в главном футбольном событии Европы – класико.

«Мой самый сложный оппонент? Ди Мария – один из игроков, против которых мне было очень сложно играть. В мадридском «Реале» он был невероятен, фантастический футболист. Он никогда не переставал бежать. Анхель на год старше меня, но он все еще бежит. Я всегда сильно восхищался им», – признался Альба.

Напомним, Альба выступал за «Барселону» с 2012-го по 2023-й. Ди Мария играл за «Реал» с 2010-го по 2014-й.