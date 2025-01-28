Четыре сценария для «Реала», чтобы запрыгнуть в плей-офф ЛЧ. Запоминайте и следите

Кампания «Реала» в Лиге чемпионов складывается непросто (16-е место после семи туров, 12 очков), но у мадридцев все еще есть небольшой шанс автоматически выйти в 1/8 финала.

Чтобы это стало возможным, «Реалу» необходимо победить «Брест» в последнем матче группового этапа и рассчитывать на удачные результаты в других играх.

Вот сценарии, которые могут помочь «Реалу» попасть в топ-8:

Поражение «Аталанты» от «Барселоны»

Если итальянский клуб проиграет, у них останется всего 14 очков, что позволит «Реалу» обойти ее.

Потеря очков «Астон Виллой» в матче с «Селтиком»

Если английский клуб не победит, «Реал» обгонит его благодаря лучшей разнице мячей.

Потеря очков «Монако» против «Интера»

Ничья или поражение французской команды опустит ее ниже «Реала».

Ничья между «Фейеноордом» и «Лиллем»

Если кто-то из этих команд победит, они наберут 16 очков и оставят «Реал» за пределами топ-8.

Если все сложится удачно, «Реал» сможет обеспечить себе автоматический выход в плей-офф Лиги чемпионов. Все матчи стартуют в среду, в 23:00 по Москве.