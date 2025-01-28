Четыре сценария для «Реала», чтобы запрыгнуть в плей-офф ЛЧ. Запоминайте и следите
Кампания «Реала» в Лиге чемпионов складывается непросто (16-е место после семи туров, 12 очков), но у мадридцев все еще есть небольшой шанс автоматически выйти в 1/8 финала.
Чтобы это стало возможным, «Реалу» необходимо победить «Брест» в последнем матче группового этапа и рассчитывать на удачные результаты в других играх.
Вот сценарии, которые могут помочь «Реалу» попасть в топ-8:
Поражение «Аталанты» от «Барселоны»
Если итальянский клуб проиграет, у них останется всего 14 очков, что позволит «Реалу» обойти ее.
Потеря очков «Астон Виллой» в матче с «Селтиком»
Если английский клуб не победит, «Реал» обгонит его благодаря лучшей разнице мячей.
Потеря очков «Монако» против «Интера»
Ничья или поражение французской команды опустит ее ниже «Реала».
Ничья между «Фейеноордом» и «Лиллем»
Если кто-то из этих команд победит, они наберут 16 очков и оставят «Реал» за пределами топ-8.
Если все сложится удачно, «Реал» сможет обеспечить себе автоматический выход в плей-офф Лиги чемпионов. Все матчи стартуют в среду, в 23:00 по Москве.
Поэтому только победа и только вперед!
придется поиграть 2 лишних матча, там могут быть и Сити, и ПСЖ вполне) но что поделать, сами виноваты и должны выбираться из этой ситуации)