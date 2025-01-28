Экс-одноклубник Ибрагимовича объяснил, почему Златана не был близок к «Золотому мячу»

Златан Ибрагимович, без сомнения, один из величайших нападающих в истории футбола, но он так и не оказался в списке претендентов на «Золотой мяч».

По мнению его бывшего одноклубника Салли Мунтари, причиной могла стать репутация Ибрагимовича как дерзкого и откровенного человека, что иногда вызывало неприятие у футбольной общественности.

Но Мунтари, который играл с Златаном как в «Интере», так и в «Милане», видит в нем совершенно другую сторону:

«В раздевалке Ибрагимович не был устрашающим. Он просто хотел, чтобы ты показывал свой максимум. Он выигрывал матчи с легкостью, где бы ни играл», — объяснял Мунтари.

О причинах отсутствия Ибрагимовича в списках на «Золотой мяч» Салли сказал:

«Ибра — игрок топ-уровня, один из лучших в свое время. Ему не давали «Золотой мяч» потому, что он говорил то, что думает. А это не всегда всем нравится.

Но для меня он остается величиной. Мои любимые нападающие — это [Самюэль] Это’О, Ибрагимович и [Тьерри] Анри».

Ибрагимович завершил карьеру в 2023 году, попрощавшись с футболом в «Милане». Сейчас швед занимает должность футбольного советника в «Милане», продолжая влиять на игру за пределами поля.

«Златан был победителем на протяжении всей своей карьеры, а теперь, работая в управлении «Милана», у него есть все шансы стать одним из лучших футбольных администраторов в мире», — отметил Мунтари.