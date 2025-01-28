Глядя, как «Барселона» разгромила «Валенсию» (7:1), даже без участия таких ключевых игроков, как Педри, Араухо и Гави, может показаться, что клубу не обязательно спешить с усилениями в январе.

С расставаниями сложнее. Статус «Барселоны» как одного из лучших клубов мира создает сложность с продажей игроков — никто не хочет покидать такой клуб. Однако все может измениться до дедлайна 31 января. Вот самые горячие слухи на данный момент:

Приобретения

Маркус Рэшфорд. Нападающего «МЮ» продолжают связывать с «Барселоной», но сделка еще не совершена. Рэшфорду придется согласиться на значительное снижение зарплаты в «Юнайтед», а «Барселоне» необходимо освободить место в зарплатной ведомости, продав одного-двух игроков.

Несмотря на неопределенность, некоторые фанаты уже начали покупать футболки с фамилией Рэшфорда.

Расставания

Ансу Фати. Ханс-Дитер Флик сообщил, что Ансу не хочет уходить из клуба, и так было всегда. Однако, если он продолжит сидеть на скамейке, это может изменить его решение.

Матч Лиги чемпионов против «Аталанты» станет ключевым. Если Ансу снова не получит игрового времени, он может передумать.

Френки Де Йонг. Полузащитник интересует бывшего спортивного директора «Барселоны» Рамона Планеса, который сейчас работает в «Аль-Иттихад».

Однако сам Де Йонг неоднократно заявлял, что хочет остаться, по крайней мере до конца сезона.

Эрик Гарсия. Уже был готов покинуть клуб, однако после забитого гола «Бенфике» ситуация изменилась. Более того, Флик сообщил, что рассчитывает на защитника. Вероятно, он его ухода можно не ждать.

Унаи Эрнандес. Капитан молодежки привлек внимание многих клубов. Эрнандес понимает, что шансы заиграть в основной команде малы. Он близок к переходу в «Аль-Иттихад».

Пау Прим и Арнау Прадас. Саудовские клубы также заинтересованы в молодых игроках «Барселоны» Пау Приме и Арнау Прадасе.