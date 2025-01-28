Мамардашвили объяснил Феррану, почему не перешел в «Ливерпуль» прошлым летом. Попало в трансляцию
«Барселона» разгромила «Валенсию» 7:1. Несмотря на это, грузинский голкипер Георгий Мамардашвили остается одним из лучших игроков в составе своей команды и с каждым матчем демонстрирует прогресс.
После игры нападающий «Барселоны» Ферран Торрес спросил Мамардашвили, почему он сразу не перешел в «Ливерпуль», а остался еще на сезон в Испании. Эксперты чтения по губам четко прочитали ответ грузинского вратаря: «Из-за Алиссона».
В августе 2024 года «Ливерпуль» выкупил Мамардашвили за 25 миллионов фунтов стерлингов. Однако переход официально состоится лишь перед сезоном-2025/26. До этого времени вратарь продолжит выступать за «Валенсию».
не скажу, что Георгий плохой вратарь, но интересно было бы сравнить его с Келлехером.
в плане игры на ленте (в которой Келлехер, имхо, лучше), игры ногами (Кевин не хуже, как мне кажется) и результативных ошибок
по ощущениям, Кевин точно не хуже грузинского спортсмена, при всем уважении к последнему
Он уверен что с такой игрой он не будет сидеть на скамье в следующем сезоне и сможет обойти Али или даже Яроша.