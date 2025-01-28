Мамардашвили объяснил Феррану, почему не перешел в «Ливерпуль» прошлым летом. Попало в трансляцию

«Барселона» разгромила «Валенсию» 7:1. Несмотря на это, грузинский голкипер Георгий Мамардашвили остается одним из лучших игроков в составе своей команды и с каждым матчем демонстрирует прогресс.

После игры нападающий «Барселоны» Ферран Торрес спросил Мамардашвили, почему он сразу не перешел в «Ливерпуль», а остался еще на сезон в Испании. Эксперты чтения по губам четко прочитали ответ грузинского вратаря: «Из-за Алиссона».

В августе 2024 года «Ливерпуль» выкупил Мамардашвили за 25 миллионов фунтов стерлингов. Однако переход официально состоится лишь перед сезоном-2025/26. До этого времени вратарь продолжит выступать за «Валенсию».