😲 «Партнер мечты» Ламина Ямаля играет в АПЛ. И вы бы точно не отказались от его трансфера в «Барсу»



Ламин Ямаль – уже полноценная звезда футбола, но все еще 17-летний парень. Особенно ярко вингер «Барселоны» провел Евро-2024, где уже мог полноценно ощутить конкуренцию с лучшими футболистами мира.

У Ямаля спросили, с кем он мечтает сыграть в одной команде.

«Кевин де Брюйне», – без колебаний ответил Ламин.

К сожалению, это маловероятно, ведь игроков разделяет 16-летняя разница в возрасте. Бельгиец, судя по всему, скоро отправится в США или Саудовскую Аравию. А вот Ямалю подобный отъезд светит еще не скоро.

Как думаете, может стоит подписать 33-летнего де Брюйне в «Барсу»? Левандовски же играет.