❗ Даже Marca пишет, что Рэшфорд хочет в «Барселону». А ждут ли его фанаты?

Маркус Рэшфорд хочет играть за «Барселону». Не верите? А если так напишет Marca?

Даже в Мадриде уверены, что англичанин хочет попасть в каталонский клуб. Главная причина – возможность реанимировать карьеру. Но на данный момент он может подписать контракт лишь на правах аренды до конца сезона. Финансовое положение сине-гранатовых исключает возможность трансфера.

А что фанаты? Они совсем не против.

💭 «Давайте возьмем его в аренду. Посмотрим, насколько он хорош».

💭 «Возьмите его. Посмотрим, чем он сможет нам помочь».

💭 «Манчестер Юнайтед» – это коррумпированная помойка. Я уверен, что он приживется в Каталонии».

💭 «Он нужен нам»