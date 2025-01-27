Легкие деньги: «Барса» может заработать несколько миллионов в ближайшие дни. И им для этого ничего не нужно делать 😎

«Фенербахче» ведет переговоры о подписании защитника «Ренна» Микаила Файе.

Казалось бы, причем тут «Барселона»… А дело вот в чем: Файе, ранее выступавший за каталонцев, имеет пункт в контракте с французским клубом, по которому его следующий трансфер принесет сине-гранатовым 30% от суммы сделки.

Маловероятно, что французский клуб отпустит 20-летнего сенегальца дешевле, чем подписал его. Так что «Барса» праве рассчитывать на €3 млн. Судим исходя из оценки Transfermarkt и суммы прошлого трансфера – €10 млн.

Мелочь, а приятно.