Рейтинг футболистов «Барселоны» за матч против «Валенсии» 7:1

Фермин зажег.

Фермина Лопеса наконец-то прорвало. В этом сезоне Ла Лиги он еще не забивал, а тут сразу дубль из голов и ассистов. Причем все его действия в первом тайме были практически безошибочными, а Флик даже решил оставить его на поле до финального свистка.

Френки де Йонг забил важный первый гол, да и нельзя не отменить его прогресс в прошлых матчах. Он потихоньку возвращается в стартовый состав и играет уже на других скоростях и на другом уровне.

Если мы говорим про прогресс, то не можем в очередной раз не отметить результативные действия Алехандро Бальде . Он стал смелее подключаться к атакам, что регулярно приносит плоды.

В прошлых встречах заслужили свое право на выход в старте Эрик Гарсия и Ферран Торрес . Оба шансов воспользовались в полной мере. Эрик и вовсе приятно удивляет.

Удивительно, но вчерашний матч убедил тренерский состав в том, что Войчех Шченсны должен стать основным голкипером до конца сезона. Секрет прост – при нем команда постоянно побеждает. Правда в чем конкретная заслуга Войчеха в этих победах – никто не объяснил.

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