Рейтинг футболистов «Барселоны» за матч против «Валенсии» 7:1
Фермин зажег.
Фермина Лопеса наконец-то прорвало. В этом сезоне Ла Лиги он еще не забивал, а тут сразу дубль из голов и ассистов. Причем все его действия в первом тайме были практически безошибочными, а Флик даже решил оставить его на поле до финального свистка.
Френки де Йонг забил важный первый гол, да и нельзя не отменить его прогресс в прошлых матчах. Он потихоньку возвращается в стартовый состав и играет уже на других скоростях и на другом уровне.
Если мы говорим про прогресс, то не можем в очередной раз не отметить результативные действия Алехандро Бальде. Он стал смелее подключаться к атакам, что регулярно приносит плоды.
В прошлых встречах заслужили свое право на выход в старте Эрик Гарсия и Ферран Торрес. Оба шансов воспользовались в полной мере. Эрик и вовсе приятно удивляет.
Удивительно, но вчерашний матч убедил тренерский состав в том, что Войчех Шченсны должен стать основным голкипером до конца сезона. Секрет прост – при нем команда постоянно побеждает. Правда в чем конкретная заслуга Войчеха в этих победах – никто не объяснил.
А так по рейтингу согласен, Френки сыграл как по мне слабее но забил первый и важный гол. ФЕРМИН сыграл будто Месси в маске с лицом Фермина вышел) Ямаль тоже бы хорош, вот его я бы на второе место поставил